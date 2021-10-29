Москва, 29 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Российским автомобилистам нужно внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. Некачественная незамерзайк может нанести вред здоровью, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

40.мвд.рф Опасная «незамерзайка»

В ведомстве отметили, что нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта.

Однако метиловый спирт — сильный яд, Воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, ухудшению зрения, заболеваниям верхних дыхательных путей и др.

Незамерзайку следует приобретать только в установленных местах торговли, обращая внимание на информацию этикетку с информацией о производителе, составе продукции и мерах предосторожности.

ИА REGNUM ранее сообщало, при покупке безопасной стеклоомывающей жидкости доя автомобиля прежде всего надо обратить внимание на запах.

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