Ташкент, , 10:26 — REGNUM После поездки делегации Узбекистана в афганскую провинцию Балх сразу на следующий день все девочки в данном регионе пошли в школу. Об этом заявил 29 октября министр иностранных дел Узбекистана Абудулазиз Камилов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Афганистан

«Этому примеру последовали и другие регионы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещают, что женщины будут работать в сферах образования, медицины и других областях», — заявил Камилов.

Он указал, что «конечно, есть своя специфика в Афганистане, это мусульманская страна со своими традициями, религией и духовными ценностями».

»Тем не менее, по нашему мнению, Афганистан вполне может быть и достоин стать частью регионального семейства и международного сообщества. Но для этого надо работать с ними», — подчеркнул министр.