Сиэтл, США, , 10:26 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В первом периоде «Миннесота» вышла вперёд благодаря голу нападающего Райана Хартмана, забитого после передачи российского форварда Кирилла Капризова.

После этого «Сиэтл» забросил четыре шайбы. Дубль оформил защитник Хейдн Флёри. Ещё по голу забили нападающий Брэндон Танев и защитник Марк Джордано.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Миннесота» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 10 очками.

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