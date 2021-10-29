Сеул, , 10:25 — REGNUM В ноябре в Южной Корее приступят к реализация проекта по разработке отечественной военно-морской системы перехвата, предназначенной для защиты кораблей от вражеских самолётов и ракет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Эсминцы Южной Кореи Navy.mil

По их словам, в рамках проекта к 2027 году будет создан зенитно-артиллерийский комплекс нового поколения, способный отражать атаки ракет и самолётов, преодолевших другие рубежи корабельной противовоздушной обороны.

В настоящее время военно-морские силы страны используют системы перехвата, закупленные в США и Нидерландах.

В проекте будут использоваться отечественные технологии противодействия различным типам угроз, включая ракеты и приближающиеся к кораблю на высокой скорости моторные лодки.