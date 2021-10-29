Симферополь, , 10:24 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 693 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 октября. Это новый суточный рекорд. Накануне, 28 октября, в регионе был зарегистрировано 681 новый случай заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 1216 человек. Также в регионе обновлён суточный максимум по числу умерших — зарегистрировано 18 новых летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 95 358 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 964 человека. Скончались в регионе 2 962 пациента с COVID-19.