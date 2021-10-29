Новосибирск, , 10:24 — REGNUM В Новосибирской области режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлили до 31 декабря 2021 года. Это следует из постановления губернатора региона, опубликованного сегодня, 29 октября.

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Внести в постановление губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующее изменение: в абзаце втором цифры «30.11.2021» заменить цифрами «31.12.2021», — говорится в документе.

Отметим, что по данным оперативного штаба на утро 28 октября в регионе зарегистрированы 69 941 случай заражения коронавирусом, в том числе у 6659 детей; 53 478 пациентов выздоровели, умерли 3339 человек