Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) выплатит сотрудникам премию для того, чтобы поддержать их при переходе из обанкротившегося ОАО «Метрострой» в новую компанию. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе МССС.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

Так, 10 ноября сотрудники получат заработную плату за октябрь, а 11 ноября им будет перечислена премия.

«АО МССС взяло на себя дополнительные финансовые обязательства, чтобы помочь работникам в переходный период», — пояснили в пресс-службе.

По словам генерального директора МССС Владимира Шмидта, в компании считают необходимым поддержать своих сотрудников и выплатить в ближайшее время приветственную премию для всех работников, которые перешли из ОАО «Метрострой». На данный момент МССС подписало трудовые договоры с более чем 3200 сотрудниками ОАО «Метрострой», и продолжит прием до конца года.

Напомним, с середины октября 2021 года МССС стала полноправным преемником обанкротившегося «Метростроя» Петербурга. Все подавшие заявление о трудоустройстве в новую компанию сотрудники, которые успешно прошли медосмотр, официально переведены в МССС и приступили к выполнению своих обязанностей.

АО «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). Общество было учреждено 12 октября 2020 года для реализации планов Петербурга по строительству метро. 1 октября 2021 года правительство РФ признало МССС единственным исполнителем работ, заказчиком которых является комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Федеральные власти прописали 37 пунктов, по которым в ближайшее время МССС должно будет начать работу.