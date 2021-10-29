Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдавию, которые начались в Санкт-Петербурге два дня назад, продолжит молдавская правительственная делегация. Об этом 29 октября сообщил возглавляющий делегацию республики вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на своей странице в соцсети Facebook.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры, которые идут уже третий день, будут продолжены сегодня», — говорится в его сообщении.

Также вице-премьер Молдавии отметил, что Кишинев намерен заключить контракт на поставку газа с российской компанией, который будет аналогичен использовавшемуся на протяжении последних лет.

«Что касается суммы долга, накопленного «Молдовагазом», правительство Молдовы считает, что этот вопрос можно согласовать только после аудита. Дискуссии носят конструктивный характер, и обе стороны прилагают большие усилия, чтобы найти точку пересечения интересов», — добавил Спыну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что более активной помощи со стороны Евросоюза в ситуации с необходимостью закупки газа у альтернативных поставщиков, пока власти Молдавии проводят переговоры с российской компанией «Газпром», ожидают в Кишиневе.