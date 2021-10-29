Улан-Удэ, 29 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ утром 29 октября эвакуировали учащихся и сотрудников школы №26. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

86.mchs.gov.ru Пожарные

В 10:43 поступила информация о задымлении в учебном заведении. На место были направлены пожарно-спасательные части. Выяснилось, что причиной задымления стало короткое замыкание электрощитовой без распространения.

«Самостоятельно эвакуировались 863 детей и 56 человек персонала школы. Привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября из-за угрозы взрыва были эвакуированы учащиеся в пригородной школе. Неизвестный отправил письмо на электронный адрес школы, написав озаложении взрывного устройства учеником 8 класса.

Читайте также: Учащихся школы в Бурятии эвакуировали из-за угрозы взрыва