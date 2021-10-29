Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Крылатые и гиперзвуковые ракеты стали угрозой будущего, тогда как угроза применения баллистических ракет в мире сокращается. Соединённым Штатам в таких условиях нужна иная система предупреждения о ракетном нападении, заявил 28 октября заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

Джон Хайтен (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Выступая на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, генерал отметил, что в фокусе нынешней архитектуры — исключительно баллистические ракеты. Но её нужно менять, чтобы «видеть всё», в том числе — пуски новых типов ракет: крылатых и гиперзвуковых.

Тогда архитектура предупреждения позволяет сдерживать потенциального противника, так как обеспечивает возможность гарантированного второго удара. США следует изменить фокусировку архитектуры раннего предупреждения о ракетном нападении с баллистических ракет на все ракеты, сказал Хайтен.

Он добавил, что пока у страны нет систем, способных фиксировать гиперзвуковые вооружения противника подобно тому, как это происходит с баллистическими ракетами.

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