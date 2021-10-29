Пентагон: США следует изменить систему предупреждения о ракетной атаке
Вашингтон, 29 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Крылатые и гиперзвуковые ракеты стали угрозой будущего, тогда как угроза применения баллистических ракет в мире сокращается. Соединённым Штатам в таких условиях нужна иная система предупреждения о ракетном нападении, заявил 28 октября заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.
Выступая на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, генерал отметил, что в фокусе нынешней архитектуры — исключительно баллистические ракеты. Но её нужно менять, чтобы «видеть всё», в том числе — пуски новых типов ракет: крылатых и гиперзвуковых.
Тогда архитектура предупреждения позволяет сдерживать потенциального противника, так как обеспечивает возможность гарантированного второго удара. США следует изменить фокусировку архитектуры раннего предупреждения о ракетном нападении с баллистических ракет на все ракеты, сказал Хайтен.
Он добавил, что пока у страны нет систем, способных фиксировать гиперзвуковые вооружения противника подобно тому, как это происходит с баллистическими ракетами.
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