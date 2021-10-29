Москва, , 10:17 — REGNUM В России появится образовательный модуль для внедрения в программы вузов, посвящённый формированию у обучающихся нужных компетенций в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ со ссылкой на его главу Валерия Фалькова, который сделал соответствующее заявление на пленарном заседании общероссийской научной конференции «Вектор будущего: фронтирные научные исследования и технологии искусственного интеллекта».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (сс) Tyumsu

«Мы завершили разработку специального модуля, который будет посвящен формированию необходимых компетенций в области ИИ. Он будет широко внедрен в программы наших вузов. Мы разрабатывали его с участием профессионального сообщества и ключевых работодателей, в числе которых «Газпром нефть», «Сбер», Mail.ru и многие другие. Компетенции ИИ мы будем формировать по всему перечню специальностей и направлений и ставим себе задачу сформировать у каждого выпускника вуза цифровую культуру и цифровые компетенции», — сказал Фальков.

По мнению министра, для развития области искусственного интеллекта требуется сильная научная база и «высокопроизводительные вычислительные системы и системы хранения данных, которые объединят усилия университетов и исследовательских центров в сфере ИИ и позволят создать новые нейросетевые архитектуры обработки больших массивов данных для решения сложных задач с использованием эффективных алгоритмов машинного обучения».