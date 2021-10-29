Варшава, , 10:16 — REGNUM Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в эфире телеканала TVP Info сообщил, что новая система охраны польско-белорусской границы (в виде стены высотой 4 метра) будет построена к середине 2022 года.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что это не просто забор, а электронная система безопасности, которая будет отслеживать и сообщать о том, что происходит вдоль границы. Это детекторы движения, тепловизоры и т. Д. Это будет современная, профессиональная и серьезная система. Нам нужно создать его как можно скорее. У нас есть готовая концепция», — сообщил Каминьский.

Глава МВД Польши отметил, что правительство выделило достаточно средств на строительство этой системы. При этом, он напомнил, что Еврокомиссия отказала Литве, которая просила ее профинансировать строительство аналогичной системы на границе с Белоруссией. Политик напомнил, что возведение таких объектов и в Польше, и в Литве в интересах Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной укрепления границы с Белоруссией в Польше выступил тот факт, что в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.