Уфа, 29 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве своей супруги и ее матери в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Mate Marschalko Убийство

Сообщается, что 29 октября 2020 года стражи порядка получили информацию о том, что в квартире дома на улице Кольцевая г. Уфы были обнаружены тела 44-летней женщины и ее 69-летней матери с множественными ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи оперативно установили причастность к убийству супруга потерпевшей. 45-летний подозреваемый был задержан, он сознался в содеянном.

По версии следствия, 26 октября 2020 года супруги, которые были в нетрезвом состоянии, поссорились. В материалах уголовного дела указано, что подозреваемый, вероятно, нанес женщине смертельные ранения.

«А когда домой вернулась мать потерпевшей, не желая оставлять свидетелей, он нанес смертельные … ранения и ей, после чего покинул место преступления и скрывался на протяжении двух недель на территории г. Уфы, сначала ведя бродяжнический образ жизни, а затем обратился в центр социальной помощи бездомным, где и был впоследствии задержан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшее время материалы дела будут направлены суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в двойном убийстве на почве ревности.