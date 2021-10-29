Петропавловск-Камчатский, , 10:45 — REGNUM На Камчатке подвели итоги пожароопасного сезона-2021 — всего было зарегистрировано 50 лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства края.

Природа Камчатки Мария Анашина © ИА REGNUM

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Природные пожары горели на общей площади 172 867,58 га, из них в зоне обслуживания зарегистрировано 20 на общей площади 3 061,08 га, в зоне контроля — 30 лесных пожаров на общей площади 169 806,5 га. По шести пожарам в зоне контроля производились работы по тушению на общей площади 77 882 га.

Отмечается, что угроз населенным пунктам не было. Материальные ценности и население не пострадало.

В 2020 году было 149 лесных пожаров на общей площади 219 603,67 га.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России шесть лесных пожаров на общей площади 1059 га.