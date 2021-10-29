Москва, 29 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Кадры, на которых запечатлены боевые пуски новейших ракетных зенитных систем (ЗРС) С-300В4 и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» и «Тор-М2», обнародовало 29 октября Минобороны РФ.

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Уточняется, что на размещенных в сети видео запечатлены кадры масштабных учений по противовоздушной обороне (ПВО) с боевыми пусками ЗРС дальнего и ЗРС среднего и ближнего действия, состоявшиеся на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. При этом часть видео заснята с квадрокоптера.

При этом на первом рубеже эшелонированной обороны дивизионы ЗРС С-300В4 выполнив боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 150 км, успешно отразив удар аэробаллистических ракет.

На втором рубеже боевые расчеты комплексов «Бук-М3» и дивизионы ЗРК «Тор-М2» успешно отразили атаку крылатых ракет условного противника, которые летевших на предельно малых высотах. Также расчеты «Бук-М3» и «Тор-М2» поразили высокоскоростные групповые цели, которые имитировали налет авиации на дальности от 10 до 40 км.

Кроме того, отмечается, что также расчеты комплексов «Тор-М2» провели успешные пуски по групповым воздушным целям, которые имитировали налет «роя» беспилотников на дальности до 15 км.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что масштабные учения с участием пяти соединений ПВО с применением зенитно-ракетных комплексов С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М» прошли в Астраханской области.