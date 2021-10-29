Благовещенск, , 10:23 — REGNUM Врачи больниц Приамурья, в которых лечат коронавирусных пациентов, работают в экстремальном режиме и ждут роста количества вакцинированных жителей региона. Об этом заявил главный врач Благовещенской городской больницы Александр Сучков. По его словам, в основном болеют непривитые амурчане — их среди пациентов 96%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В больнице Nikatv.ru

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«Как видим, коронавирус всё ещё не отступает. Но и мы не отступим. Наши медики безумно устают на дежурствах, но сил им придают и накопленный опыт, и тот факт, что с каждым днём становится больше вакцинированных граждан», — сказал главный врач Благовещенской городской больницы Александр Сучков.

«Если сравнивать нынешнее течение заболевания и предыдущие «волны», то, безусловно, этой осенью инфекция протекает более агрессивно, стремительно усугубляется тяжесть состояния», — прокомментировал ситуацию начальник инфекционного госпиталя БГКБ Виктор Бардов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 октября коронавирусом заболели 159 жителей Амурской области (днём ранее — 155). Такое количество новых случаев — «рекорд» осени 2021 года. С диагнозом COVID-19 в больницы Амурской области госпитализированы 1800 пациентов. Почти половина из них тяжёлые или находятся в состоянии средней степени тяжести.