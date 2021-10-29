Ярославль, 29 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Ярославской области центры занятости населения приостановят личный приём граждан на срок с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Пресс-служба правительства Тверской области МФЦ

Очно встать на учёт как безработный можно будет уже после нерабочих дней. При этом заявку о постановке на учёт можно подать дистанционно.

«В течение нерабочих дней можно дистанционно подать заявление о постановке на учет в качестве безработного через порталы госуслуг и «Работа в России». При этом датой поступления заявлений в центр занятости населения в период с 4 по 7 ноября будет считаться 8 ноября», — уточняет пресс-служба правительства.

Изменится и режим работы МФЦ «Мои документы» — 3 ноября рабочий день учреждения сокращён на один час, а с 4 по 7 ноября центры работать не будут. При этом с 1 ноября приём будет осуществляться только по предварительной записи.