Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Фотомодель Лилия Судакова, которая была арестована в ноябре 2020 года по обвинению в убийстве мужа, переведена по решению суда из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Damien Thorne Нож в крови

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 28 ноября 2020 года между 25-летней на тот момент Лилией Судаковой и ее 28-летним мужем произошел конфликт. По данным ряда СМИ, мужчина привел в их съемную квартиру в Петербурге другую женщину, что не понравилось Лилии. Конфликт между супругами продолжился на кухне, в какой-то момент Судакова нанесла один удар ножом в область груди мужчины. Осознав что сделала, Лилия попыталась оказать первую помощь до приезда скорой помощи и полиции. Однако мужчина вскоре скончался в больнице: нож задел сердце.

Судаковой было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако позже дело было переквалифицировано на убийство. До недавнего времени Судакова находилась под стражей в СИЗО. Накануне следствия вышло в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

«Следователь указал, что Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей. Прокурор поддержал следователя», — рассказали в ОПС.

Защита возражала, указав, что Лилия Судакова оказывала первую помощь потерпевшему, ждала «скорую» и полицию, дала подробные показания. Мать Судаковой арендовала квартиру, один из индивидуальных предпринимателей готов трудоустроить Судакову удаленно.

«Суд сказал, что доводы следователя о том, что Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать производству, уничтожить доказательства, оказать давление, несостоятельны, — подытожили в пресс-службе. — Суд отказал следствию, избрав Судаковой домашний арест по 20 ноября».

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Напомним, 27 октября суд в Петербурге перевел из СИЗО под домашний арест Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа-рэпера в Петербурге летом 2020 года. По данным следствия, Кохал убила мужа неустановленным способом, а затем скрывала следы преступления. Обвиняемая вины в убийстве не признаёт.