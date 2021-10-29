Канберра, , 10:19 — REGNUM По оценкам министерства здравоохранения Австралии, представленным 29 октября в Сенате, до 25 октября было зафиксировано 6 283 случая заражения SARS-CoV-2 среди аборигенов. Более того, как оказалось, их число резко выросло за последние дни. Об этом написала газета The Guardian.

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Тревогу сенаторов вызвал тот факт, что 590 случаев SARS-CoV-2 от общего числа были зарегистрированы за последние семь дней, поскольку коронавирус все активнее распространяется среди общины аборигенов на территории штата Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии).

Из общего числа заразившихся 10,3% были госпитализированы, 1,1% попали в реанимацию и 13 человек, к сожалению, скончались. Все эти смерти от COVID-19 были зарегистрированы в Новом Южном Уэльсе.

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