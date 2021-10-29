Сан-Хосе, США, 29 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

(сс) Shawn Carpenter Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс»

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов забил свой первый гол в сезоне, а за несколько секунд до конца матча подрался с нападающим «Сан-Хосе» Джоной Гаджовичем.

Также в составе «Монреаля» шайбы забросили форварды Майк Хоффман, Брендан Галлахер и Джош Андерсон.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 16-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды четыре очка. «Сан-Хосе» идёт на шестом месте в Западной конференции с восемью очками.

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