Кишинёв, 29 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Правительство Молдавии не разглашает стоимость приобретенного газа из «альтернативных источников», чтобы иметь возможность сэкономить. Об этом заявила президент республики Майя Санду 28 октября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Журналисты спросили главу государства, почему условия покупки газа в странах ЕС остаются непрозрачными, хотя они осуществляются за бюджетные деньги.

«Правительство продолжает осуществлять закупки, и в тот момент, когда оно объявит выигравшую сегодня цену, все те, кто представит свои предложения завтра или послезавтра, будут ориентироваться на эту цену и не станут предлагать более низкую», — сказала Санду.

Она пообещала, что через несколько недель, когда цены на рынке газа изменятся, правительство обнародует данные об этих сделках. Пока Санду рекомендовала для оценки затрат на газ ориентироваться на рыночные цены.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что при определении стоимости покупки газа в Польше отталкивались от цены $1000 за 1 тысячу кубометров газа.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о подписании долговременного контракта затянулись. Сообщается, что российская сторона предлагает 25% скидку от рыночной цены, если Молдавия примет график погашения накопившейся задолженности за газ.