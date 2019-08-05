Вашингтон, 29 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Соединенных Штатов группа сенаторов предложила внести поправку в ежегодный законопроект об оборонной политике, предусматривающий дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Отмечается, что данная инициатива исходит от сенаторов как Демократической, так и Республиканской партий. Она предполагает запрет госсекретарю тратить средства федерального бюджета на «поддержку или облегчение присутствия» американских госслужащих на Играх.

Как считают сенаторы, такой бойкот «нанесет ущерб Коммунистической партии Китая», но не накажет американских спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать Олимпийские игры в Китае.

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