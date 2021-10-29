Москва, 29 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,75 млрд рублей для Пермского края, сообщает 29 октября сайт правительства.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Средства предназначены на строительство здания краевой художественной галереи. Его планируют открыть в 2023 году — к 300-летию Перми. Из-за того, что галерея не имеет собственного помещения, посетителям доступна лишь малая часть фонда. Он экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Площадь нового здания составит 20 тыс. кв. метров. Вместе с выставочными залами, в нём разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

В правительстве рассказали, что в коллекции Пермской государственной художественной галереи насчитывается 50 тысяч экспонатов.