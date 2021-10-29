Канберра, , 14:06 — REGNUM Бывшая премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян пообещала своему любовнику Дэрилу Магуайру, что она «займется вопросом» после того, как тот пожаловался на отсутствие финансирования больницы, расположенной в его избирательном округе. Как оказалось, спустя два часа Береджиклян сообщила ему, что поручила казначею выделить на финансирование больницы более 100 миллионов австралийских долларов. Об этом 29 октября написала газета The Guardian со ссылкой на результаты допроса Береджиклян членами Независимой комиссии по борьбе с коррупцией.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Несмотря на то, что ряд государственных служащих и бывших коллег Береджиклян говорили в ходе слушаний Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, что они действовали бы иначе, если бы знали о любовных отношениях двух политиков, Береджиклян заявила в ходе пятничного допроса, что, по ее мнению, их отношения не носили достаточного уровня «приверженности», чтобы они могли объявить себя парой публично.

«Их там не было, и поэтому они не знали о моем душевном состоянии», — заявила Береджиклян в ходе допроса.

В ходе многочасовой беседы с членами Независимой комиссии по борьбе с коррупцией Береджиклян также отрицала все обвинения в коррупции.

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