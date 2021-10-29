Ярославль, , 10:05 — REGNUM В Ярославле депутаты муниципалитета изменили назначение земли под двумя скандальными объектами — бывшей баней №2 на Большой Октябрьской и бывшей детской больницей №1 на проспекте Ленина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детская больница №1 Yarregion.ru

Решение было принято на внеочередном заседании муниципалитета 28 октября в ходе изменений в правила землепользования и застройки. Поскольку изменений предлагалось очень много, эти два объекта прошли незамеченными, хотя ранее вызывали бурную реакцию общественности и депутатов.

Земельный участок под зданием бани на Большой Октябрьской, 85 переведён из зоны коммунальных объектов в общественно-жилую зону. Это позволяет построить на месте бани жилые дома в 5−12 этажей. Напомним, ранее баню выкупила столичная компания, сейчас объект закрыт. Изменены назначения и соседних участков, так что на этом месте может появиться целый квартал.

На проспекте Ленина участок под бывшей детской больницей переведён из зоны медицинских центров в общественно-деловую зону. Иначе говоря, разместить там больницу уже невозможно. Зато можно организовать в здании офисы, рестораны и так далее. Напомним, больницы была выведена из здания якобы по причине его аварийности.

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