Канберра, 29 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном впервые после заключения пакта AUKUS. В разговоре со своим австралийским коллегой французский лидер отметил, что решение заключить AUKUS «нарушило доверительные отношения» между странами. Об этом 29 октября сообщил телеканал Nine News.

TouN Елисейский дворец

Макрон также призвал Австралию принять «амбициозные» цели по сокращению выбросов CO2 в преддверие климатического саммита на следующей неделе в Глазго и взять на себя обязательство прекратить добычу и потребление угля.

«Президент Макрон напомнил, что одностороннее решение Австралии свернуть франко-австралийское стратегическое партнерство, положив конец программе строительства подводных лодок в пользу другого, пока еще не определенного проекта, нарушило доверительные отношения между нашими двумя странами», — говорится в опубликованном заявлении Елисейского дворца.