Мельбурн, Австралия, , 10:07 — REGNUM За прошедшие 24 часа в австралийском штате Виктория выявили 1 656 новых случаев заражения коронавирусом и еще 10 смертей от COVID-19. В свою очередь власти штата продолжают настаивать на том, что число новых случаев продолжит снижаться несмотря на вчерашний всплеск, когда за сутки было выявлено сразу 1 923 носителя коронавируса. Об этом 29 октября сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Общаясь с журналистами, премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что его штат по-прежнему находится на пути к дальнейшему снятию антикоронавирусных ограничений, назвав пятницу «важным днем».

Напомним, что сегодня, 29 октября, вакцинированные, равно как и непривитые жители Виктории могут посещать непродовольственные магазины и покупать товары, не относящиеся к числу жизненно важных.

Эндрюс также поблагодарил жителей штата за их усилия по вакцинации, поскольку 80% граждан привились от COVID-19 двумя дозами. Он также напомнил о крупном музыкальном концерте, который состоится 30 октября, добавив, что его проведение стало возможным только благодаря высокому уровню иммунизации местного населения.