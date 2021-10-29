Роли, США, , 10:00 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Андрей Свечников nhl.com

В составе «Каролины» шайбы забросили Тони Деанджело, Нино Нидеррайтер и российский нападающий Андрей Свечников.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 12 очков. «Бостон» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с шестью очками.

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