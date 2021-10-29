Красноярск, , 10:00 — REGNUM В Красноярском крае по данным на сегодня, 29 октября, зарегистрировано всего 129 886 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 661 случай. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 44 839 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3569 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3344.», — уточнили в ведомстве.

Всего в регионе проведено тестов на коронавирус 3 949 081, из них за последние сутки 13 668.