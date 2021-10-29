Мельбурн, Австралия, 29 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Более 300 000 жителей австралийского штата Виктория по-прежнему остаются без электричества. Некоторые жители могут оставаться без света вплоть до понедельника, 1 ноября, после того, как разрушительный шторм за ночь обрушил линии электропередач и сорвал крыши отдельных домов. Об этом 29 октября сообщил телеканал Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Министр энергетики штата Лили Д'Амброзио заявила в ходе пресс-конференции, что по состоянию на утро 29 октября почти четверть всего населения Виктории остается без света. От отключения электроэнергии пострадали свыше 526 000 объектов недвижимости.

«Это очень внушительная цифра», — призналась Д'Амброзио.

Она также подчеркнула, что в настоящее время министерство энергетики Виктории находится в тесном взаимодействии с обслуживающими энергокомпаниями, чтобы проинформировать общественность, когда электричество поступит в их дома.