Москва, 29 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Продовольственную помощь для малоимущих граждан предлагает ввести Минэкономразвития (МЭР) России в качестве одной из мер борьбы с инфляцией. Об этом пишет 29 октября газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к министерству.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Корзинка с продуктами

«В Минэке полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства», — говорится в публикации.

У ведомства есть и другие предложения по смягчению инфляционного давления. Это налаживание прямых контактов крупных торговых сетей и фермеров, создание отдельного федерального проекта для поддержки сельхозпроизводителей, распространение государственной поддержки на личные подсобные хозяйства.

МЭР также предлагает устранить административные барьеры между аграриями и государственной помощью, развивать фермерские ярмарки выходного дня, возвращать предпринимателям часть затрат на модернизацию сельского хозяйства, расширять сельскохозяйственное страхование.

Собеседники издания отметили, что сводный доклад о мерах по стабилизации цен пока готовится, в него могут войти не все инициативы. В самом Минэкономразвития сообщили, что работают над предложениями вместе с Минсельхозом и Минпромторгом, их представят правительству в установленный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен.

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