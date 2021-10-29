Сеул, 29 октября 2021, 09:58 — REGNUM Железнодорожное сообщение с Китаем намерены возобновить власти Северной Кореи. Об этом 29 октября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя официального представителя южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоля.
Как рассказал Ча Док Чхоль, власти Южной Кореи отметили признаки, указывающие на подготовку КНДР возобновить торговлю в северокорейских регионах, расположенных на границе с Китаем.
Также он уточнил, что Северная Корея ведет в названных регионах строительство карантинных объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что в КНДР сохраняется строгий контроль на наземных границах, несмотря на некоторые признаки его ослабления в портах, используемых для получения внешней помощи.