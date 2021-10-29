Сеул, 29 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение с Китаем намерены возобновить власти Северной Кореи. Об этом 29 октября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя официального представителя южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоля.

Roman Harak Дружба Китая и КНДР

Как рассказал Ча Док Чхоль, власти Южной Кореи отметили признаки, указывающие на подготовку КНДР возобновить торговлю в северокорейских регионах, расположенных на границе с Китаем.

Также он уточнил, что Северная Корея ведет в названных регионах строительство карантинных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что в КНДР сохраняется строгий контроль на наземных границах, несмотря на некоторые признаки его ослабления в портах, используемых для получения внешней помощи.