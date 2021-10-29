Сидней, Австралия, , 10:02 — REGNUM Четверо мужчин были обвинены в предполагаемом ввозе наркотиков в Сидней на сумму более 3 миллионов австралийских долларов. На прошлой неделе в Сидней прибыла партия авиагруза из США, в которой было обнаружено 15 килограммов наркотиков. Об этом 29 октября сообщил телеканал Nine News.

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Стоимость изъятого была оценена в 3,75 миллиона австралийских долларов ($2,8 млн). На таможне пакеты с наркотиками были задекларированы как запчасти для автомобиля.

28 октября полицейские провели обыски по трем адресам, в ходе которых и были изъяты ввезенные на территорию Сиднея 15 килограммов наркотиков.

Отмечается, что офицеры полиции также изъяли 600 000 австралийских долларов наличными и оборудование для синтеза наркотиков.