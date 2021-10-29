Джакарта, 29 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Рим (Италия) для участия в саммите G20, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Индонезия примет председательство в G20 от Италии.

После поездки в Рим Джоко Видодо посетит Глазго, чтобы принять участие в конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата, также известной как COP26, 1−2 ноября 2021 года.

Глава Индонезии затем отправится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 3−4 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предложил включить борьбу с последствиями изменения климата в цели устойчивого развития (ЦУР).