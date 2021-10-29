Кызыл, , 09:56 — REGNUM В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявлено 20 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей десяти районов и города Ак-Довурак.

«Из 72 заболевших мужчин — 20, женщин — 52. По возрасту: детей до 17 лет — 26, от 18 до 49 лет — 28, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 9», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 13 720 случаев инфицирования.

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