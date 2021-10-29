Канберра, 29 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян столкнулась с серьезным давлением во время допроса в ходе заседания Независимой комиссии по борьбе с коррупцией 29 октября. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В настоящее время комиссия расследует ее тайные любовные отношения с местным депутатом Дэрилом Магуайром и выясняет, не превысила ли она свои полномочия. Сама Береджиклян категорически отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.

Отмечается, что юрист Независимой комиссии по борьбе с коррупцией с самого начала сосредоточил внимание в ходе допроса на характере отношений Береджиклян с ее любовником Магуайром, отношения с которым она в то время скрывала.

На вопрос, раскрыла ли она свои тайные отношения Магуайром своим коллегам по парламенту, если бы ей пришлось выбирать сейчас, Береджиклян ответила, что она этого не сделала бы даже после того, с чей ей приходится сталкиваться сейчас.