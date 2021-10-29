Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. После принятия поправок на сессии Законодательного собрания Камчатки будут увеличены статьи доходов и расходов регионального бюджета на 2021 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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По словам министра финансов Камчатского края Александра Бутылина, доходы краевого бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будут увеличены на более 2,5 млрд рублей.

Так, будет увеличен объём безвозмездных неналоговых доходов на 23,5 млн рублей в связи с уточнением прогноза главным администратором доходов краевого бюджета и с учётом фактического исполнения по доходам, ожидается увеличение объёма безвозмездных поступлений от других бюджетов на сумму больше 2,569 млрд рублей.

При этом будет уменьшен объём безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 89,4 млн рублей.

Общий объём расходов также увеличен на общую сумму 5 103,1 млн рублей. Значительная часть из них предусмотрена министерству жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидии ресурсно-снабжающей организации для компенсации межтарифной разницы. Это связано с тем, что население платит за жилищно-коммунальные услуги по сниженному тарифу.

Кроме того, средства предусмотрены министерству транспорта и дорожного хозяйства для компенсации межтарифной разницы по автобусным и авиационным перевозкам.

Около 350 млн руб заложено на ремонт и содержание дорог, 150 млн рублей — фонду по борьбе с коронавирусом. 105 млн предусмотрены на обеспечение бесплатными лекарствами отдельных категорий граждан.

Источником этих расходов, в том числе, является предположительное привлечение кредита. Ориентировочный размер — порядка 2 млрд 600 млн рублей, однако решение по этому поводу на данный момент не принято. Вместе с тем параметры государственного долга находятся в пределах рамок, установленных Бюджетным кодексом и не достигают верхнего предела.

По информации министра, власти Камчатки проводят работу по уменьшению госдолга, который в ближайшие три года будет уменьшен на 300, 300 и 400 млн рублей соответственно. Расходы бюджета будут направлены на погашение ценных бумаг. Председатель бюджетного комитета Дмитрий Коростелев сообщил, что проект поправок в бюджет 2021 года детально рассмотрен депутатами.

«Коллеги единодушно поддержали вносимые изменения. Речь идет о поддержке наших учреждений здравоохранения в это непростое время, создании надлежащих резервов на случай экспансии коронавируса на территории Камчатского края, о строительстве дорог, о поддержке жилищно-коммунального комплекса. Правительство региона ответственно подошло к формированию вносимых поправок и изменений в главный финансовый документ края», — прокомментировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетная обеспеченность Тамбовской области по согласованию с Минфином увеличена почти на 3 млрд рублей.