Воронеж, , 09:52 — REGNUM Занятия в Воронежском государственном университете с 1 по 5 ноября проводиться не будут, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Воронежский государственный университет Vsu.ru

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«Занятия, приходящиеся на нерабочие для преподавателей дни — с 1 по 3 ноября включительно, а также 6 ноября, переносятся. Эти пары проведут в удобное для студентов и педагогов время, свободное от установленного расписанием. 4 и 5 ноября занятий также не будет из-за выходных дней в России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области период нерабочих дней начался на неделю раньше, чем в целом по России — из-за сложной ситуации с коронавирусом локдаун в регионе был объявлен с 25 октября по 7 ноября. При этом вузы работу не приостанавливали, учебный процесс ведется в дистанционном режиме.