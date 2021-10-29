Элиста, , 09:50 — REGNUM День народного единства в Элисте отпразднуют флешмобами, которые состоятся в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Республиканский центр молодёжи в период с 29 октября по 4 ноября проведёт флешмобы «Эстетика моего народа» и «Народ, которым я горжусь», а также онлайн-тест «Самый народный тест» в Instagram. Также запланирован ряд других акций в дистанционном формате.

Онлайн-мероприятия будут проходить в социальных сетях до 9 ноября.