Вашингтон, 29 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и европейские страны будут в центре внимания на обсуждениях в рамках саммита G20 в столице Италии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

«Я думаю, что вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этом [саммите] G20 в условиях, когда мы имеем дело с тем фактом, что лидеры России и Китая не будут присутствовать в зале в Риме. Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события», — цитирует его Reuters.

ИА REGNUM ранее сообщало, администрация президента России Владимира Путина пока не анонсирует формат его участия в конференции по климату в Глазго.

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