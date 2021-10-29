Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Суд отправил под домашний арест представителя Чеченской республики по СЗФО Ислама Хизриева, правоохранители Петербурга обвинили его в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Об избрании меры пресечения сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как считает следствие, Хизриев не позднее 26 октября незаконно хранил при себе, без цели сбыта, наркотическую смесь, содержащую синтетический наркотик, массой не менее 2,93 гр. Мужчина был задержан у дома 29 по Дунайскому проспекту в Петербурге, а 28 октября ему было предъявлено обвинение, после чего следствие вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу.

«Вину Хизриев отрицает, у суда просил более мягкую меру», — уточнили в ОПС.

Рассмотрев доводы следствия, суд в заключении под стражу отказал, избрав домашний арест.

«Хизриев гражданин РФ, имеет на иждивении пять несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида. Является единственным кормильцем, проживает по месту регистрации, трудоустроен, имеет постоянный легальный источник дохода. Убедительных доказательств, что Хизриеву не может быть избрана иная мера, кроме стражи, следствием суду не представлено», — отметили в судебной пресс-службе.

Под домашним арестом обвиняемый будет находиться как минимум до 25 декабря 2021 года.

По данным открытых источников, 38-летний Ислам Хизриев является руководителем представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу.