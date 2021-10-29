Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Суд отправил под домашний арест представителя Чеченской республики по СЗФО Ислама Хизриева, правоохранители Петербурга обвинили его в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Об избрании меры пресечения сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как считает следствие, Хизриев не позднее 26 октября незаконно хранил при себе, без цели сбыта, наркотическую смесь, содержащую синтетический наркотик, массой не менее 2,93 гр. Мужчина был задержан у дома 29 по Дунайскому проспекту в Петербурге, а 28 октября ему было предъявлено обвинение, после чего следствие вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу.

«Вину Хизриев отрицает, у суда просил более мягкую меру», — уточнили в ОПС.

Рассмотрев доводы следствия, суд в заключении под стражу отказал, избрав домашний арест.

«Хизриев гражданин РФ, имеет на иждивении пять несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида. Является единственным кормильцем, проживает по месту регистрации, трудоустроен, имеет постоянный легальный источник дохода. Убедительных доказательств, что Хизриеву не может быть избрана иная мера, кроме стражи, следствием суду не представлено», — отметили в судебной пресс-службе.

Под домашним арестом обвиняемый будет находиться как минимум до 25 декабря 2021 года.

По данным открытых источников, 38-летний Ислам Хизриев является руководителем представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу.