Кишинёв, , 09:49 — REGNUM Более активной помощи со стороны Евросоюза в ситуации с необходимостью закупки газа у альтернативных поставщиков, пока власти Молдавии проводят переговоры с российской компанией «Газпром», ожидают в Кишиневе. Об этом 29 октября заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью газете Financial Times.

Премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица (сс) Privesc.Eu Moldova

«В течение следующих нескольких недель друзья Молдавии должны активизировать (свои усилия). Иначе стране придется очень нелегко в политическом, социальном и экономическом плане», — сказала она.

При этом Гаврилица уточнила, что, согласно ее расчетам, в случае, если договор между «Газпромом» и Молдавией не будет заключен, республике придется затратить в течение ближайших пяти месяцев €800 млн на закупки газа у других стран.

«Это те четыре-пять месяцев, когда ЕС действительно должен абсолютно четко дать понять, что он поддерживает Молдавию. <…> Нужды нашей страны очень малы <…> по европейским меркам. Мы надеемся, что сможем рассчитывать на дальнейшую поддержку», — добавила премьер-министр Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что власти Молдавии предпримут все меры, чтобы активизировать отношения с Россией.