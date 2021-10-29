Липецк, 29 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов 28 октября провёл заседание Координационного совета по развитию туризма в регионе, сообщает ИА REGNUM. На встрече присутствовали главы районов, руководители профильных ведомств, предприниматели и общественные деятели, чья работа связана с туризмом.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов провёл заседание Координационного совета по развитию туризма в Липецкой области

Глава региона отметил, что для развития туристического потенциала в регионе недостаточно предпринимательских инициатив.

«Сейчас хорошее время, чтобы развивать внутренний туризм, а мы его упускаем. Мы готовы поддерживать предложения финансово, но не видим идей и реализации», — сказал Игорь Артамонов.

В ходе заседания с докладами выступили глава Задонского района Алексей Щедров, руководитель археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин, директор парка «Кудыкина гора» Юлия Уваркина и меценат Алексей Шкрапкин. Алексей Щедров представил концепцию развития туризма в Задонском районе. Создаются туристские бренды для Юрьевской керамики, подготовлены новые паломнические, экологические, гастрономические, историко-приключенческие маршруты — туры выходного дня, городские экскурсии. Предлагаются различные проекты на основе государственно-частного партнерства, в частности, экологические тропы, гостевые деревни, площадка для дельтапланеризма.

О перспективах развития туристического кластера «Елец» рассказал Александр Голотвин. Он отметил, что для привлечения туристов необходимо строить площадки для кемпинга, автодома, гостевые дома и банные комплексы. В парке «Аргамач» делают ставку на развитие детского отдыха, событийные фестивали, интерактивные программы.

Алексей Шкрапкин также отметил, что отсутствие инфраструктуры является главной проблемой туризма в области и в России в целом. По его словам, инвесторы в исторические памятники лишены возможности получать банковское финансирование, также их останавливает высокая аренда за землю.

Игорь Артамонов предложил Алексею Шкрапкину, Александру Голотвину, Юлии Уваркиной войти в Координационный совет по развитию туризма и выступать чаще с инициативами.

«Мы встретимся через две недели, еще раз обсудим все ваши предложения и поищем пути решения», — сказал Игорь Артамонов.

Также глава региона поинтересовался реализаций инвестиционных проектов на средства грантов Ростуризма. Это глэмпинг в Задонском районе, экопарк «Мультиферма в Лебедянском районе, приобретение транспорта в Хиллпарк. Они должны быть реализованы в максимально короткие сроки.