Москва, 29 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан составит 2,07 млрд долларов, сообщил 29 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

По сравнению с тем же периодом 2020 года, рост составил 29,8%. На 25,9% вырос экспорт в эту страну по сравнению с январём-августом доковидного 2019 года. Ефимов отметил, что в денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) за два года вырос более чем на 400 млн долларов.

«Одна из причин такого роста в том, что Казахстан — традиционный торговый партнёр столицы, ввиду не только исторической общности, но и как страна-член Евразийского экономического союза», — сказал заместитель мэра.

Он рассказал, что Казахстан является главным международным покупателем продукции из Москвы, обогнав другие страны.