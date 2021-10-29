Салехард, , 09:49 — REGNUM На Ямале в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции отменены массовые мероприятия в реальном режиме, и часть из них переносится в онлайн формат. Об этом сообщил директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

Ямал Иван Шилов © ИА REGNUM

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С 30 октября по 7 ноября 2021 года временно ограничивается посещение организаций сферы культуры. Разрешается посещение музеев, библиотек, кинозалов при наличии QR-кода, свидетельствующего о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Акция «Ночь искусств» на Ямале пройдёт в онлайн-формате. В аккаунте Национальной библиотеки ЯНАО «Вконтакте» состоится творческая встреча с автором комиксов Евгением Федотовым (Москва) и лекция-презентация фотографа Веры Пацевой. В окружном музее в формате онлайн будет организована выставка работ и творческая мастерская от московской «Мануфактуры русской игрушки». Комплекс городской усадьбы покажет мастер-класс по изготовлению домашнего театра теней. Свою программу готовят и муниципальные учреждения культуры.

4 ноября все учреждения культуры будут закрыты для посетителей.