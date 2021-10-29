Ташкент, 29 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. На днях власти Узбекистана пригласили в Термез большую делегацию Афганистана во главе с господином Ханафи (и.о. замглавы временного правительства), который также возглавил делегацию страны на московском формате. Об этом заявил 29 октября журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абудулазиз Камилов.

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«Практически весь состав временного правительства (Афганистана) присутствовал на переговорах в Термезе», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Он указал, что стороны «договорились сотрудничать не только по вертикали — на уровне руководства страны, но и по горизонтали с тем, чтобы каждое министерство и ведомство координировали свои действия».

»Причем, практически во всех сферах — безопасность на границе, экономические связи, торговля, оказание гуманитарной помощи, образование», — подчеркнул Камилов.