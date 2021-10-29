Биробиджан, 29 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Еврейской автономии одобрили заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 276 млн рублей. Деньги регион потратит на подготовку к строительству в Смидовичском городском поселении жилого комплекса, в который в том числе будут переселять жителей ветхих домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Депутат Госдумы от Якутии предложила оставлять часть НДС в регионах

Общая стоимость проекта — почти 3,3 млрд рублей, эта сумма почти полностью будет закрыта из внебюджетных источников. Комплекс будет включать коммерческое жильё площадью 21,87 тыс. кв. м. и торгово-развлекательный центр. Средства инфраструктурного кредита будут направлены на модернизацию системы теплоснабжения, которую необходимо будет выполнить перед строительством новых домов, подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У Еврейской автономной области есть много проектов, реализация которых способна сделать жизнь в Еврейской автономной области лучше и комфортнее. Но несбалансированность бюджета и отсутствие свободных средств не всегда позволяют нам реализовать эти проекты. В приоритете властей региона стоит решение первоочередных задач — выплата заработных плат работникам бюджетной сферы, исполнение своих обязательств в области образования, здравоохранения и социальной защиты людей. Инфраструктурные бюджетные кредиты, предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным — возможность реализовать важные для региона инициативы», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, регионам России нужно увеличить нецелевые дотации или просто оставлять в их распоряжении часть налога на добавленную стоимость, заявила на заседании Госдумы РФ 28 октября депутат от Якутии Сардана Авксентьева. Она подчеркнула, что большинство региональных бюджетов не в состоянии сами генерировать доходы в размере, достаточном для удовлетворения таких неотложных нужд граждан, как обеспечение жильём инвалидов и детей-сирот, закупку лекарств для льготников и повышение зарплат по майским указам президента РФ.